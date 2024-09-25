Родственников Пакета подозревают в ставках на желтые форварда Луиса Энрике, который играл за «Бетис»

Родственники полузащитника Лукаса Пакета оказались замешаны в новом ставочном скандале.

По информации бразильского медиа UOL Esporte, бразильский нападающий Луис Энрике Андре во время выступления за «Бетис» (сейчас он играет за «Ботафого») получил от родственников Пакета два перевода общей суммой на 40 тысяч бразильских реалов (примерно 6700 евро).

Один из них состоялся в начале 2023 года после того, как Луис Энрике получил желтую карточку в игре за «Бетис». Отмечается, что дядя Пакета, Бруно Толентино, признал, что выигрывал деньги, сделав ставки по крайней мере на один из матчей Луиса Энрике, но отрицает, что перевод был связан с ставкой, отмечая, что это был возврат долга.

Об этом стало известно в результате расследования, которое проводит Футбольная ассоциация Англии (FA) в отношении самого Пакета. На данный момент ни Конфедерация бразильского футбола (CBF), ни Королевская федерация футбола Испании не начинали расследование в отношении Луиса Энрике.

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