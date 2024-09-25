  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Родственников Пакета подозревают в ставках на желтые форварда Луиса Энрике, который играл за «Бетис»
3

Родственников Пакета подозревают в ставках на желтые форварда Луиса Энрике, который играл за «Бетис»

Родственники полузащитника Лукаса Пакета оказались замешаны в новом ставочном скандале.

По информации бразильского медиа UOL Esporte, бразильский нападающий Луис Энрике Андре во время выступления за «Бетис» (сейчас он играет за «Ботафого») получил от родственников Пакета два перевода общей суммой на 40 тысяч бразильских реалов (примерно 6700 евро).

Один из них состоялся в начале 2023 года после того, как Луис Энрике получил желтую карточку в игре за «Бетис». Отмечается, что дядя Пакета, Бруно Толентино, признал, что выигрывал деньги, сделав ставки по крайней мере на один из матчей Луиса Энрике, но отрицает, что перевод был связан с ставкой, отмечая, что это был возврат долга.

Об этом стало известно в результате расследования, которое проводит Футбольная ассоциация Англии (FA) в отношении самого Пакета. На данный момент ни Конфедерация бразильского футбола (CBF), ни Королевская федерация футбола Испании не начинали расследование в отношении Луиса Энрике.

Ставки на Спортсе

«Вест Хэм» устал от травли Пакета: пихает FA, ФИФА и спонсору

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: UOL Esporte
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoБетис
logoЛа Лига
Ставки на спорт
logoЛукас Пакета
Ставки на футбол
logoЛуис Энрике Андре
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Тоттенхэм» – фаворит на победу в Лиге Европы. «МЮ» – 2-й, «Рома» – 3-я у букмекеров
7сегодня, 10:55
«Сосьедад» Захаряна выиграл всего один матч в этом сезоне. 2.50 – проиграют «Ницце»
сегодня, 09:57
Треть профессиональных команд по CS2 спонсируется букмекерами или казино
сегодня, 09:15
Коэффициент на победу «Баварии» в Бундеслиге обрушился с 1.70 до 1.28 с начала сезона
2сегодня, 08:58
Чжан Шуай проиграла рекордные 24 матча подряд. 3.60 – победит Кесслер на домашнем турнире и прервет серию
сегодня, 08:02
Беттор выиграл 7 миллионов рублей, поставив на ничью в матче «Химки» – «Оренбург»
4сегодня, 07:38
Футбол – лидер по целевым отчислениям от букмекеров за 2023 год, хоккей – 4-й. В топ-10 попали две федерации инвалидов
19вчера, 17:44
Федерация настольного тенниса получила 1,44 млрд рублей от букмекеров в 2023 году. Только РФС получил больше
4вчера, 17:40
В Латвии повысят минимальный возраст для участия в азартных играх
вчера, 14:54
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
вчера, 14:45Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Ставка пользователя приложения «Лига Ставок» стала победным трендом
вчера, 12:21Реклама
ЦСКА обыграл «Зенит» в ретро-матче Лига Ставок Лиги Легенд
вчера, 10:11Реклама
«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 5:1. На фору сине-гранатовых сыграл коэффициент 12.5
322 сентября, 18:33
«Ман Сити» и «Арсенал» забили 3 мяча в первом тайме. В 3 матчах подряд между этими командами заходил тотал меньше 2,5 голов
122 сентября, 16:34
«Спартак» и «Динамо» в первом тайме пробили тотал больше 2,5 голов. На это давали 5.90
322 сентября, 14:30
В Великобритании сиделка переводила деньги со счета клиента для онлайн-гемблинга
122 сентября, 13:44
Холанд – самый вероятный автор гола в матче «Ман Сити» – «Арсенал». Форвард забил 9 мячей в 4 играх АПЛ
122 сентября, 12:46
«Спартак» не проигрывает московскому «Динамо» дома в 9 матчах подряд. Букмекеры считают, что тренд продлится
522 сентября, 12:18
«Монако» Головина – явный фаворит против «Гавра» Кузяева. Команды сыграли вничью в двух последних очных матчах
122 сентября, 11:41
«Манчестер Сити» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ уверены в превосходстве Гвардиолы над Артетой
22 сентября, 10:03Реклама