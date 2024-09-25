«Тоттенхэм» – фаворит на победу в Лиге Европы. «МЮ» – 2-й, «Рома» – 3-я у букмекеров
25 сентября стартует общий этап Лиги Европы.
Букмекеры считают фаворитом турнира «Тоттенхэм». На титул лондонского клуба дают коэффициент 5.50.
Вторым у букмекеров котируется «Манчестер Юнайтед» (6.00), третьей – «Рома» (9.00).
Кто выиграет Лигу Европы по версии букмекеров.
1. «Тоттенхэм» – 5.50
2. «Манчестер Юнайтед» – 6.00
3. «Рома» – 9.00
4. «Реал Сосьедад» – 12.00
5-6. «Атлетик» – 13.00
5-6. «Порту» – 13.00
7. «Лацио» – 15.00
8-12. «Айнтрахт» – 20.00
8-12. «Галатасарай» – 20.00
8-12. «Лион» – 20.00
8-12. «Ницца» – 20.00
8-12. «Фенербахче» – 20.00
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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