«Сосьедад» Захаряна выиграл всего один матч в этом сезоне. 2.50 – проиграют «Ницце»
«Ницца» примет «Реал Сосьедад» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
Команда Арсена Захаряна выиграла лишь один матч в этом сезоне – против «Эспаньола» (1:0) во 2-м туре Ла Лиги. Также были 4 поражения и две ничьи.
Букмекеры считают «Ниццу» небольшим фаворитом встречи за 2.50. На ничью дают 3.20, на победу «Сосьедада» – 3.05.
Матч состоится 25 сентября, начало – в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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