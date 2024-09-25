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Треть профессиональных команд по CS2 спонсируется букмекерами или казино

Гемблинг-компании спонсируют треть профессиональных команд по CS2.

У 33% команд из топ-200 рейтинга есть партнерские соглашения с букмекерами или казино. В топ-50 таких команд больше половины – 32, сообщает телеграм-канал «Кружок Беттинга».

Больше всего команд (9) подписал 1xBet. У BetBoom, Fonbet, Winline и PARI есть соглашения с 5 командами по CS2.

В топ-10 мирового рейтинга входят три команды с российскими букмекерами: Spirit (BetBoom), MOUZ (Fonbet) и Virtus.pro (Winline).

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3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Кружок Беттинга»
logoVirtus.pro
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logoTeam Spirit
Winline
Фонбет
BetBoom
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