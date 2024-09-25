Треть профессиональных команд по CS2 спонсируется букмекерами или казино
Гемблинг-компании спонсируют треть профессиональных команд по CS2.
У 33% команд из топ-200 рейтинга есть партнерские соглашения с букмекерами или казино. В топ-50 таких команд больше половины – 32, сообщает телеграм-канал «Кружок Беттинга».
Больше всего команд (9) подписал 1xBet. У BetBoom, Fonbet, Winline и PARI есть соглашения с 5 командами по CS2.
В топ-10 мирового рейтинга входят три команды с российскими букмекерами: Spirit (BetBoom), MOUZ (Fonbet) и Virtus.pro (Winline).
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Кружок Беттинга»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости