Треть профессиональных команд по CS2 спонсируется букмекерами или казино

Гемблинг-компании спонсируют треть профессиональных команд по CS2.

У 33% команд из топ-200 рейтинга есть партнерские соглашения с букмекерами или казино. В топ-50 таких команд больше половины – 32, сообщает телеграм-канал «Кружок Беттинга».

Больше всего команд (9) подписал 1xBet. У BetBoom, Fonbet, Winline и PARI есть соглашения с 5 командами по CS2.

В топ-10 мирового рейтинга входят три команды с российскими букмекерами: Spirit (BetBoom), MOUZ (Fonbet) и Virtus.pro (Winline).

Ставки на Спортсе

3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?