Беттор выиграл 7 миллионов рублей, поставив на ничью в матче «Химки» – «Оренбург»

Букмекерская компания PARI рассказала о крупном выигрыше своего клиента.

На выходных беттор поставил 1,8 миллиона рублей на ничью в матче «Химки» – «Оренбург» с коэффициентом 3.90.

Игра завершилась со счетом 0:0. Клиент PARI получил выигрыш в размере 7 020 000 рублей.

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