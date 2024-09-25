Беттор выиграл 7 миллионов рублей, поставив на ничью в матче «Химки» – «Оренбург»
Букмекерская компания PARI рассказала о крупном выигрыше своего клиента.
На выходных беттор поставил 1,8 миллиона рублей на ничью в матче «Химки» – «Оренбург» с коэффициентом 3.90.
Игра завершилась со счетом 0:0. Клиент PARI получил выигрыш в размере 7 020 000 рублей.
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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