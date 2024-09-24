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Федерация настольного тенниса получила 1,44 млрд рублей от букмекеров в 2023 году. Только РФС получил больше

Министерство спорта РФ опубликовало данные о распределении целевых отчислений букмекеров за 2023-й год.

Федерация настольного тенниса России получила от букмекеров 1,44 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше суммы отчислений для Федерации хоккея России – 821,64 миллиона рублей.

Только РФС получил от букмекеров больше денег за 2023-й год – 3,373 миллиарда рублей.

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3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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