Экс-директор «Спартака» Махмутов возглавил направление медиаправ в БК BetBoom

Бывший коммерческий директор московского «Спартака» Рустам Махмутов вернулся в БК BetBoom.

Махмутов возглавил направление медиаправ в букмекерской компании.

«Опыт работы в футбольном клубе позволил мне взглянуть на бизнес-процессы под новым углом. Я приобрел ценные навыки, которые теперь могу применить в более familiar для меня бизнес-среде. Когда я узнал о новых проектах в BetBoom, прямо загорелся», – заявил Махмутов.

С 2019 по 2021 год Махмутов занимал пост руководителя отдела спонсорства BetBoom, после чего на протяжении трех лет работал коммерческим директором «Спартака».

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