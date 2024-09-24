Экс-директор «Спартака» Махмутов возглавил направление медиаправ в БК BetBoom
Бывший коммерческий директор московского «Спартака» Рустам Махмутов вернулся в БК BetBoom.
Махмутов возглавил направление медиаправ в букмекерской компании.
«Опыт работы в футбольном клубе позволил мне взглянуть на бизнес-процессы под новым углом. Я приобрел ценные навыки, которые теперь могу применить в более familiar для меня бизнес-среде. Когда я узнал о новых проектах в BetBoom, прямо загорелся», – заявил Махмутов.
С 2019 по 2021 год Махмутов занимал пост руководителя отдела спонсорства BetBoom, после чего на протяжении трех лет работал коммерческим директором «Спартака».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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