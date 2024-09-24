Три представителя БК PARI вошли в топ-1000 российских менеджеров

Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».

В рейтинг попали три представителя букмекерской индустрии. Все – представители БК PARI.

CEO компании Руслан Медведь попал в категорию «топ-250 высших руководителей», вице-президент по организационному развитию Вера Климанова – в категорию «топ-80 директоров по персоналу», а Алексей Левинский – в «топ-100 директоров по маркетингу».

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