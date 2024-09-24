Ставка пользователя приложения «Лига Ставок» стала победным трендом

9 сентября пользователь приложения «Лига Ставок» поделился в чате экспрессом с коэффициентом 13 000. 70 человек повторили за ним и выиграли суммарно 14 000 000 рублей.

В приложении «Лига Ставок» есть уникальная функция – чат, где игроки могут обсуждать матчи, делиться ставками и эмоциями, а также узнавать мнение экспертов на исход спортивного события. Это уникальная фича среди букмекеров на российском рынке.

Так, экспресс из 16-ти событий с коэффициентом 13 000 принес игроку выигрыш в размере 260 000 рублей. Уже на следующий день около 10 победителей начали делиться выигранной ставкой в более чем 10 чатах. Экспресс завирусился, в результате общее количество победителей составило 70 человек.

Впервые чаты для пользователей приложения компания запустила в 2022 году. Эта новая социальная сеть создает вирусный ажиотаж и объединяет спортивное комьюнити «Лиги Ставок».