21.00 – таким был кэф на «Золотой мяч» Винисиуса на открытии линии. Фаворитом котировался Беллингем

Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча».

По данным Marca, нападающий «Реала» уже знает, что 28 октября на церемонии в Париже получит приз лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.

При открытии линии на обладателя «Золотого мяча»-2024 поставить на победу Винисиуса можно было с коэффициентом 21.00. Фаворитом у букмекеров котировался Джуд Беллингем (4.00).

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