«Амкал» выбил три профессиональных клуба из Фонбет Кубка России. 4.95 – обыграют «Аланию» в 4-м раунде

«Амкал» и «Алания» встретятся в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

Медийный клуб выбил три профессиональных клуба из этого розыгрыша Кубка – «Коломну» (8:1), «Велес» (2:0) и «Космос» (2:1).

Букмекеры дают коэффициент 4.95 на то, что «Амкал» обыграет «Аланию». На клуб Первой лиги дают коэффициент 1.61.

Матч состоится 26 сентября и начнется в 19:30 мск.

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