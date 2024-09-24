Винисиус получит «Золотой мяч», сообщают испанские СМИ. Букмекеры еще принимают ставки на его победу
Винисиус Жуниор уже знает, что станет обладателем «Золотого мяча», сообщают испанские СМИ.
По данным Marca, нападающий «Реала» осведомлен, что 28 октября на церемонии в Париже получит приз лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.
Букмекеры еще принимают ставки на «Золотой мяч» бразильца. Так, букмекерская компания «Леон» дает на это коэффициент 1.22.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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