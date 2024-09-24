Винисиус получит «Золотой мяч», сообщают испанские СМИ. Букмекеры еще принимают ставки на его победу

Винисиус Жуниор уже знает , что станет обладателем «Золотого мяча», сообщают испанские СМИ.

По данным Marca, нападающий «Реала» осведомлен, что 28 октября на церемонии в Париже получит приз лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.

Букмекеры еще принимают ставки на «Золотой мяч» бразильца. Так, букмекерская компания «Леон» дает на это коэффициент 1.22.

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