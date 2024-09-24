Федерация хоккея России получила от букмекеров за 2023-й год в 4 раза меньше денег, чем РФС

Федерация хоккея России (ФХР) получила 821,6 миллиона рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 2023-й год.

По данным ТАСС, за этот период Российский футбольный союз получил в 4,1 раза больше денег от букмекеров.

В 2023 году в РФС были перечислены целевые отчисления от азартных игр на сумму 3,37 миллиарда рублей.

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