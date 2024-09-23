СКА забивает «Авангарду» в большинстве 8 матчей подряд. 1.61 – продолжение серии

СКА примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга реализовал большинство в восьми последних личных встречах с командой из Омска.

Букмекеры дают коэффициент 1.61 на то, что СКА забьет в большинстве в сегодняшней игре.

Матч состоится 23 сентября и начнется в 19:30 мск.

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