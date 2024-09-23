СКА забивает «Авангарду» в большинстве 8 матчей подряд. 1.61 – продолжение серии
СКА примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга реализовал большинство в восьми последних личных встречах с командой из Омска.
Букмекеры дают коэффициент 1.61 на то, что СКА забьет в большинстве в сегодняшней игре.
Матч состоится 23 сентября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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