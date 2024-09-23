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Коэффициент на победу «Баварии» в Бундеслиге обрушился с 1.70 до 1.28 с начала сезона

Букмекеры уверены, что «Бавария» выиграет Бундеслигу в сезоне-2024/25.

Мюнхенский клуб выиграл все четыре матча на старте сезона с общим счетом 16:3.

Коэффициент на титул «Баварии» обвалился более чем в два раза с начала чемпионата – с 1.70 до 1.28.

Вторым у букмекеров котируется «Байер» (4.33), третьей – дортмундская «Боруссия» (23.00).

Ставки на Спортсе

Голы «Арсенала» в ворота «Ман Сити» – неожиданность в АПЛ. Прошла даже вероятность в 0,4%

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoбундеслига Германия
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