«Локомотив» ни разу не пропустил во вторых периодах в этом сезоне КХЛ. 1.83 – продление тренда с «Северсталью»
«Локомотив» и «Северсталь» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» – единственный клуб лиги, который еще не пропускал во вторых периодах в этом сезоне. Ярославцы выиграли 5 вторых периодов и дважды сыграли вничью – 0:0.
Букмекеры дают коэффициент 1.83 на то, что «Северсталь» не забьет «Локомотиву» во втором периоде.
Игра состоится 23 сентября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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