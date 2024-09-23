«Локомотив» ни разу не пропустил во вторых периодах в этом сезоне КХЛ. 1.83 – продление тренда с «Северсталью»

«Локомотив» и «Северсталь» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» – единственный клуб лиги, который еще не пропускал во вторых периодах в этом сезоне. Ярославцы выиграли 5 вторых периодов и дважды сыграли вничью – 0:0.

Букмекеры дают коэффициент 1.83 на то, что «Северсталь» не забьет «Локомотиву» во втором периоде.

Игра состоится 23 сентября и начнется в 19:30 мск.

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