«Букмекеры-спонсоры – неотъемлемая часть футбола. Мы не можем двигаться по-другому». Газизов о контракте «Динамо» Мх с БЕТСИТИ
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, сталкивался ли клуб с проблемами на фоне подписания соглашения с букмекерской компанией.
В конце августа титульным партнером клуба стал букмекер БЕТСИТИ.
Согласно шариату, реклама азартных игр в исламе не приветствуется.
«Я все понимаю, но это футбол в современном мире. Это не новая история для спорта. У всех команд есть такой спонсор. Мы не можем двигаться по-другому. Это деньги, которые нужны, чтобы развивать футбол.
Такие спонсоры – это уже неотъемлемая часть футбола», – заявил Газизов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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