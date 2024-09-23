«Букмекеры-спонсоры – неотъемлемая часть футбола. Мы не можем двигаться по-другому». Газизов о контракте «Динамо» Мх с БЕТСИТИ

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, сталкивался ли клуб с проблемами на фоне подписания соглашения с букмекерской компанией.

В конце августа титульным партнером клуба стал букмекер БЕТСИТИ.

Согласно шариату, реклама азартных игр в исламе не приветствуется.

«Я все понимаю, но это футбол в современном мире. Это не новая история для спорта. У всех команд есть такой спонсор. Мы не можем двигаться по-другому. Это деньги, которые нужны, чтобы развивать футбол.

Такие спонсоры – это уже неотъемлемая часть футбола», – заявил Газизов.

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