Боец ЧВК «Вагнер» украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках

Боец частной военной компании «Вагнер» проиграл деньги друзей на ставках.

В марте прошлого года молодой человек поселился в Москве у своего друга и его жены. Когда семейная пара получила крупную сумму денег, боец взял из тайника 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках на спорт. После этого он написал явку с повинной в полиции и признался друзьям, что хотел приумножить их бюджет.

На суде боец раскаялся и вернул украденное, однако суд обязал его выплатить еще 500 тысяч рублей.

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