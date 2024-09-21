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Боец ЧВК «Вагнер» украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках

Боец частной военной компании «Вагнер» проиграл деньги друзей на ставках.

В марте прошлого года молодой человек поселился в Москве у своего друга и его жены. Когда семейная пара получила крупную сумму денег, боец взял из тайника 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках на спорт. После этого он написал явку с повинной в полиции и признался друзьям, что хотел приумножить их бюджет.

На суде боец раскаялся и вернул украденное, однако суд обязал его выплатить еще 500 тысяч рублей.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РИА «Новости»
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