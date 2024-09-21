«Акрон» и «Краснодар» сыграли самый результативный матч в этом сезоне РПЛ. На тотал больше 5,5 голов давали 15.00
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Акрон» в 9-м туре РПЛ – 5:2.
До игры на «быков» давали 1.69. Победа с форой (-2,5) зашла за 5.50. Команды сыграли самый результативный матч в текущем сезоне РПЛ. На тотал больше 5,5 голов давали коэффициент 15.00
Эдуард Сперцян и Джон Кордоба котировались самыми вероятными авторами забитых мячей. На Сперцяна давали 2.55, на Кордобу – 2.30.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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