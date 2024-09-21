  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Акрон» и «Краснодар» сыграли самый результативный матч в этом сезоне РПЛ. На тотал больше 5,5 голов давали 15.00
3

«Акрон» и «Краснодар» сыграли самый результативный матч в этом сезоне РПЛ. На тотал больше 5,5 голов давали 15.00

«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Акрон» в 9-м туре РПЛ – 5:2.

До игры на «быков» давали 1.69. Победа с форой (-2,5) зашла за 5.50. Команды сыграли самый результативный матч в текущем сезоне РПЛ. На тотал больше 5,5 голов давали коэффициент 15.00

Эдуард Сперцян и Джон Кордоба котировались самыми вероятными авторами забитых мячей. На Сперцяна давали 2.55, на Кордобу – 2.30.

Ставки на Спортсе

В последнем союзном дерби «Спартак» выносил «Динамо» Газзаева – 7:1! Романцев до сих пор считает игру равной

Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
Ставки на футбол
logoЭдуард Сперцян
logoАкрон
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Дзюбы 3 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон». Букмекеры прогнозировали максимум 2 голевых передачи
только что
33% клубов-участников ЛЧ-2024/2025 спонсируются букмекерами. Рост по сравнению с прошлым сезоном – 57%
1сегодня, 12:22
«Ювентус» – фаворит против «Наполи» в 5-м туре Серии А
сегодня, 11:51
У «Зенита» всего один пропущенный гол в текущем сезоне РПЛ. Букмекеры уверены, что «Факел» не забьет петербуржцам в 9-м туре
3сегодня, 11:30
«Как правило, тренеру и команде такое не помогает». Прогноз Тихонова на «Химки» – «Оренбург»
вчера, 17:20
Прогноз Алфимова на «Спартак» – «Динамо»: «Очень банальный выбор ставки – победа «Спартака» при тотале больше 2,5»
2вчера, 16:31
Адесанья поставил $10 тысяч на победу Джошуа над Дюбуа в последних раундах
6вчера, 15:30Фото
Тихонов поставил на гол Барко в матче «Спартак» – «Динамо»: «У него должно быть больше воздуха»
3вчера, 14:43
Алфимов сделал прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА с коэффициентом 4.20
вчера, 14:20
Прогноз Погребняка на «Спартак» – «Динамо»: «Склоняюсь к тому, что в этот раз победят красно-белые»
12вчера, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Медовое побоище» и легенда «ярославского бронепоезда»: роад-шоу «Внутри КХЛ» от Fonteam расскажет историю «Локомотива» и ключевых команд Лиги
вчера, 14:30Реклама
Ирина Подшибякина — новый амбассадор BetBoom!
вчера, 11:12Реклама
Де Брюйне и Эдерсон уйдут из «Ман Сити» до начала следующего сезона, уверены букмекеры
6вчера, 10:38
Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в 2025 году. Букмекеры дают 1.85 на то, что португалец завершит карьеру в саудовском клубе
219 сентября, 20:41
Около 1,5 млн британцев ежегодно тратят на нелегальные азартные игры более 4 млрд фунтов
19 сентября, 19:45
В матче «Монако» – «Барселона» сыграли 4.00 на удаление. Красную карточку получил Эрик Гарсия
19 сентября, 19:31
Букмекер Unibet будет титульным спонсором «Рейнджерс» 11-й сезон подряд
19 сентября, 18:27
На матче ЦСКА – «Краснодар» ДоброFON направил в Фонд Хабенского 1 миллион рублей
19 сентября, 16:40Реклама
Матч Лиги Ставок Лиги Легенд «Зенит» — ЦСКА перенесен на стадион «Смена»
19 сентября, 12:43Реклама
Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды – побеждают
119 сентября, 11:43