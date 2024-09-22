«Спартак» – «Динамо» М: игроки БЕТСИТИ считают равными шансы соперников на победу в дерби

22-го сентября 2024 года «Спартак» сыграет против московского «Динамо». Столичное дерби состоится на «ЛУКОЙЛ Арене», начало – в 16:30.

«Спартак» убедительно начал новый сезон – проиграл лишь раз за восемь туров, набрал 15 очков и подошел к старту тура на пятом месте. В Кубке России красно-белые лидируют в группе с девятью баллами на счету.

«Динамо» опережает «Спартак» в чемпионате на одно очко – пять побед, ничья и два поражения. Бело-голубые отстают на четыре балла от лидирующего «Зенита», а в Кубке России идут вторыми в группе – вслед за красно-белыми.

В июле команды встречались в Кубке России – «Спартак» разгромил «Динамо» на своем поле со счетом 3:0.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом предстоящего дерби. Сделать ставку на победу команды Станковича можно за 1.95, а на «Динамо» – за 3.60. Ничья в матче оценивается коэффициентом 4.40.

Также аналитики ожидают результативный футбол в этой паре. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно за 1.62. Обратный исход идет за 2.40.

Мнение игроков БЕТСИТИ разделилось поровну. По 34% от общего количества принятых ставок на исход встречи пришлись на победу каждой из команд. 32% ставок сделаны на ничью.

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