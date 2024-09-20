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«Атлетико» вырвал победу у «Лейпцига» на 90-й минуте. В лайве на мадридцев давали 8.00

«Атлетико» победил «Лейпциг» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб вырвал победу на 90-й минуте благодаря голу защитника Хосе-Марии Хименеса.

В лайве на победу «Атлетико» можно было поставить с коэффициентом 8.00.

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Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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