Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Профилактика лудомании никому не нужна. А вот закон, ограничивающий одних и создающий перспективы другим – это другое дело»

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов в эксклюзивном комментарии для Спортса’’ высказался о проблеме лудомании в России.

«К сожалению, «борьба» с лудоманией превратилась в схватку за законный передел рынка и аудитории. Однако, действительно эффективный и полезный для зависимых людей законопроект по возможности самоограничений уже 5 лет никак не может пробиться даже в первое чтение.

Профилактика лудомании никому не нужна, с ее помощью нельзя влиять на рынок, она всего лишь реально может помочь зависимым людям. Законопроект по самоограничениям давным-давно поддержало букмекерское сообщество. Но движения нет.

А вот законопроект, ограничивающий одних и создающий перспективы другим – это другое дело. Возникает очень много вопросов», – заявил Оганезов.

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