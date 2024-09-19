Директор Первой СРО о запрете кредитных карт для оплаты азартных игр: «Очередное затруднение работы легальных букмекеров и преимущество для нелегального рынка»

Исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давидов отреагировал на предложение депутатов Госдумы запретить использование кредитных карт для оплаты азартных игр.

«Сама инициатива направлена лишь на очередное затруднение работы «легальных добросовестных» букмекеров и дает преимущество нелегальному рынку.

Предлагаемые изменения на практике нельзя реализовать. Это признают и сами авторы законопроекта в пояснительной записке, указывая на то, что осознают невозможность исключения использования игроками заемных денег», – заявил Давидов.

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