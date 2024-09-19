Николай Оганезов: «Законодатели обходят стороной вопрос лудомании среди многочисленных любителей лотерей»

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов высказался об отношении законодателей к ставкам на спорт и лотереям.

«Активная раскрутка в последнее время вопроса развития лудомании относительно именно сегмента ставок на спорт с соответствующими многочисленными законопроектами представляется одним из способов недобросовестной конкурентной борьбы.

Случайно так получается или нет, что законодатели обходят стороной вопрос лудомании среди многочисленных любителей за один билет стать сразу миллиардером, но этот вопрос остается дискуссионным», – считает Оганезов.

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