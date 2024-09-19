Николай Оганезов: «Законодатели обходят стороной вопрос лудомании среди многочисленных любителей лотерей»
Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов высказался об отношении законодателей к ставкам на спорт и лотереям.
«Активная раскрутка в последнее время вопроса развития лудомании относительно именно сегмента ставок на спорт с соответствующими многочисленными законопроектами представляется одним из способов недобросовестной конкурентной борьбы.
Случайно так получается или нет, что законодатели обходят стороной вопрос лудомании среди многочисленных любителей за один билет стать сразу миллиардером, но этот вопрос остается дискуссионным», – считает Оганезов.
Сафонов начал опровергать букмекеров – есть первое достижение в «ПСЖ»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости