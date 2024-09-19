«Реал» стал фаворитом на победу в общем этапе Лиги чемпионов. «Ман Сити» – 2-й у букмекеров, «Бавария» – 3-я

Букмекеры обновили котировки на итоги общего этапа Лиги чемпионов.

После победы «Реала» над «Штутгартом» (3:1) и ничьи «Ман Сити» и «Интера» (0:0) в 1-м туре фаворитом на победу в общем этапе стал мадридский клуб (4.50).

«Сити», котировавшийся букмекерским фаворитом перед стартом турнира, сейчас идет вторым с коэффициентом 5.00. Топ-3 замыкает «Бавария» (7.00).

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