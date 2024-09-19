Папич о контракте с 1Win и переезде в Дубай: «Я согласился по комбинации факторов. Мне предложили достаточно много денег»

Стример Виталий «Папич» Цаль высказался о контракте с букмекерской компанией 1Win и переезде в Дубай.

– Сколько размышлял над переездом?

– Мне предложили достаточно много денег. Я считал эти видеоролики [из Дубая] провальной идеей, потому что мне это не особо интересно. Во время первых видосов, когда я ходил по отелям, мне было скучно.

Я согласился по комбинации факторов. Я 10 лет стримлю – уже не могу делать это с интересом. Игры, которые мне нравятся, заканчиваются. Незадолго до переезда был видос «Вы мне надоели».

Мне надоело пытаться своими классическими стримами угодить зрителю, – сказал Папич в интервью «Вписке».

Ставки на Спортсе

Первый беттинг-партнер ЛЧ – букмекер, которым владеет богатейшая женщина Британии. Они давно связаны со «Сток Сити»