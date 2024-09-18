  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ман Сити» и «Интер» сыграли 0:0. На ничью можно было поставить за 5.20, на точный счет – за 17.00
1

«Ман Сити» и «Интер» сыграли 0:0. На ничью можно было поставить за 5.20, на точный счет – за 17.00

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В прематче на ничью можно было поставить с коэффициентом 5.20.

На точный счет 0:0 давали коэффициент 17.00, на тотал меньше 1,5 – 5.10.

Ставки на Спортсе

На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoИнтер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«ПСЖ» вырвал победу у «Жироны» на 90-й минуте в дебютном матче Сафонова. В лайве на прижан давали 7.00
111 минут назад
Дзюба побьет рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России, считают букмекеры
сегодня, 19:29
Папич о лудомании: «Воспринимаю как отмазку, не верю в эту зависимость. Смысл тогда жить, если нет контроля?»
1сегодня, 18:42
«Галатасарай» приостановил спонсорский контракт на $14 млн из-за обвинений в продвижении онлайн-казино
сегодня, 16:51
Папич о казино: «Год назад проиграл 40 тысяч долларов. На неделю вперед было плохое настроение»
сегодня, 16:23
У «Интера» нет шансов? Коэффициент на успех «Ман Сити» в 4 раза ниже!
сегодня, 15:00Реклама
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете на размещение микрофинансовых организаций рядом с ППС
1сегодня, 08:58
В Госдуму внесли законопроект о запрете оплаты азартных игр с использованием кредитных карт
сегодня, 08:27
Кейн стал фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ после покера в 1-м туре. Кэф на победу упал с 7.00 до 2.80
2сегодня, 07:37
«Ман Сити» за 1.55 – фаворит матча с «Интером». Ставьте на ЛЧ c фрибетом от Bettery
сегодня, 07:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – против «Жироны». 2.55 – сыграет на ноль
3сегодня, 17:51
Вмешательство ВАР в концовке матча спасло экспресс клиента BetBoom кф 2376! Беттор выиграл полмиллиона рублей со ставки в 180
сегодня, 16:26Реклама
«Манчестер Сити» – «Интер»: большинство игроков БЕТСИТИ не верят в реванш итальянцев за поражение в финале ЛЧ
сегодня, 09:03Реклама
«Ливерпуль» не проигрывает по угловым в ЛЧ 22 матча подряд. 1.45 – продление тренда
вчера, 18:54
По итогам контрольных прокатов по фигурному катанию на благотворительность направили более 1 млн рублей
вчера, 18:05Реклама
«Ливерпуль» – небольшой букмекерский фаворит матча с «Миланом». Англичане победили в 5 последних личных встречах
3вчера, 07:44
«Милан» – «Ливерпуль»: большинство игроков БЕТСИТИ ставят на ничью в матче дня ЛЧ
16 сентября, 14:51Реклама
Ретро-матч «Лига Ставок Лига Легенд» памяти П.Ф. Садырина пройдет 20 сентября
16 сентября, 14:23Реклама
«Химки» – единственная команда в новом сезоне РПЛ, ни разу не сыгравшая на ноль
516 сентября, 09:26
«Барселона» не обыгрывала «Жирону» 3 матча подряд. 1.86 – серия прервется
215 сентября, 12:51