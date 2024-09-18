«Ман Сити» и «Интер» сыграли 0:0. На ничью можно было поставить за 5.20, на точный счет – за 17.00

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В прематче на ничью можно было поставить с коэффициентом 5.20.

На точный счет 0:0 давали коэффициент 17.00, на тотал меньше 1,5 – 5.10.

Ставки на Спортсе

На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?