«Ман Сити» и «Интер» сыграли 0:0. На ничью можно было поставить за 5.20, на точный счет – за 17.00
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В прематче на ничью можно было поставить с коэффициентом 5.20.
На точный счет 0:0 давали коэффициент 17.00, на тотал меньше 1,5 – 5.10.
На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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