У «Интера» нет шансов? Коэффициент на успех «Ман Сити» в 4 раза ниже!
Для «Манчестер Сити» лигочемпионский турнир начнется с домашней игры против «Интера».
В прошлом соперники лишь однажды встречались в официальном матче. Но то был памятный вечер! В июне 2023 года «Манчестер Сити» выиграл со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Сумеет ли «Интер» взять реванш? Шансов мало…
«Фонбет» дает коэффициент 1,53 на победу английского клуба. Поставить на гостей из Милана можно с 6,30.
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