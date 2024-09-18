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У «Интера» нет шансов? Коэффициент на успех «Ман Сити» в 4 раза ниже!

Для «Манчестер Сити» лигочемпионский турнир начнется с домашней игры против «Интера».

В прошлом соперники лишь однажды встречались в официальном матче. Но то был памятный вечер! В июне 2023 года «Манчестер Сити» выиграл со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Сумеет ли «Интер» взять реванш? Шансов мало…

«Фонбет» дает коэффициент 1,53 на победу английского клуба. Поставить на гостей из Милана можно с 6,30.

Лига чемпионов – лучшее, что есть в футболе. А лучший фрибет – у «Фонбет»! До 15 000 рублей новым клиентам без депозита!

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