«Милан» – «Ливерпуль»: большинство игроков БЕТСИТИ ставят на ничью в матче дня ЛЧ

17 сентября 2024 года «Милан» примет «Ливерпуль» в 1-м туре Лиги чемпионов, которая пройдет в новом формате. Встреча между командами состоится на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)», начало – в 22:00.

На выходных «Милан» одержал первую победу в сезоне – разгромил со счетом 4:0 «Венецию» на своем поле. До того команда Фонсеки сыграла вничью с «Торино» и «Лацио», а также уступила «Парме». В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов миланцы не смогли выйти в плей-офф – финишировали третьими в группе вслед за дортмундской «Боруссией» и «ПСЖ».

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выступал в Лиге Европы, розыгрыш которой покинул после поражения от «Аталанты» в четвертьфинале. В новой кампании мерсисайдцы стартовали с трех подряд сухих побед в АПЛ. В прошедший уик-энд все ждали продления серии от команды Слота, но она неожиданно уступила дома «Ноттингем Форест» – 0:1.

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«Ливерпуль» – фаворит предстоящего поединка по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Поставить на победу мерисайдцев можно за 1.95, а на «Милан» – за 4.10. Ничья в матче оценивается котировкой 3.80.

Кроме того, матч по их мнению должен получиться результативным. Исход ТБ 2.5 идет за 1.60, а ТМ 2.5 – за 2.43.

Большинство игроков БЕТСИТИ ждут ничьи в данном противостоянии. На этот исход принято 40% от общего количества ставок на итог поединка. 31% пришелся на победу «Ливерпуля», а 29% – на «Милан».

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