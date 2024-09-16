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  • Гендиректор «Тенниси» Сулейманов: «Нелегальный рынок азартных игр в Казахстане сильно вырастет. Любые запреты и ограничения к этому приводят»
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Гендиректор «Тенниси» Сулейманов: «Нелегальный рынок азартных игр в Казахстане сильно вырастет. Любые запреты и ограничения к этому приводят»

Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов отреагировал на ужесточение законодательства в индустрии азартных игр Казахстана.

С 9 сентября 2024 года в Казахстане начали действовать поправки по вопросам игорного бизнеса.

Основные нововведения – запрет на совершение ставок для госслужащих и граждан, состоящих в Едином реестре должников, а также ограничения на рекламу букмекеров и тотализаторов.

«Изменятся ли расклады? А это смотря о каких мы раскладах говорим. Если о долях рынка компаний с лицензиями, то нет, не сильно. А может и вообще не изменятся. Каждый в меру своего веса будет двигаться.

А вот если мы говорим о доле легального и нелегального рынка, то тут, к сожалению, у меня для вас плохие новости. Нелегальный рынок вырастет. Сильно. Любые запреты и ограничения всегда к этому приводят. Особенно такие резкие и масштабные.

Особенно в ситуациях как сейчас – сначала введем запреты и ограничения, а потом подумаем, что делать с нелегальными сайтами. Потом, когда-нибудь, наверное... Мы же все понимаем, что «блокировки» в современном мире как инструмент борьбы давно равно нулю? Или еще не все?

Косты на маркетинг не сократятся, они перераспределятся. Будет больше своего контента, вырастут цены на доступные ресуры и прочее», – отметил Сулейманов в эксклюзивном комментарии для Спортса’‘.

Ставки на Спортсе

В Казахстане – самая масштабная реформа беттинга: запрет на ставки госслужащим и новые ограничения на рекламу

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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