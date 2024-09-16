«Интер» не смог победить «Монцу» и упустил лидерство в Серии А. На ничью давали 5.50
«Интер» сыграл вничью с «Монцей» (1:1) в 4-м туре Серии А.
Миланский клуб спасся от поражения благодаря голу Дензела Думфриса на 88-й минуте.
Букмекеры давали коэффициент 5.50 на ничью в прематче. «Интер» шел явным фаворитом за 1.35.
Миланцы опустились на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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