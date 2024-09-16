«Интер» не смог победить «Монцу» и упустил лидерство в Серии А. На ничью давали 5.50

«Интер» сыграл вничью с «Монцей» (1:1) в 4-м туре Серии А.

Миланский клуб спасся от поражения благодаря голу Дензела Думфриса на 88-й минуте.

Букмекеры давали коэффициент 5.50 на ничью в прематче. «Интер» шел явным фаворитом за 1.35.

Миланцы опустились на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ставки на Спортсе

Флик после пяти туров переписал рекорд Гвардиолы. Помните, когда «Барса» стартовала лучше?