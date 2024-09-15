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  • Букмекеры уверены, что Чалов не забьет за ПАОК в матче против «Панатинаикоса». У россиянина нет голов в 6 матчах подряд
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Букмекеры уверены, что Чалов не забьет за ПАОК в матче против «Панатинаикоса». У россиянина нет голов в 6 матчах подряд

ПАОК примет «Панатинаикос» в 4-м туре чемпионата Греции.

Хозяева считаются фаворитами: на их победу можно поставить за 1.97. Шансы гостей оценены в 4.20. Вероятность ничьей идет с коэффициентом 3.30.

Букмекеры не верят, что Федор Чалов забьет за ПАОК дебютный гол. Российский форвард не может отличиться за греческий клуб 6 матчей подряд.

Если серия прервется, сыграет коэффициент 3.40. На обратный исход дают 1.27.

Матч пройдет 15 сентября и начнется в 20:30 мск.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoПанатинаикос
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
Ставки на спорт
logoФедор Чалов
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