Букмекеры уверены, что Чалов не забьет за ПАОК в матче против «Панатинаикоса». У россиянина нет голов в 6 матчах подряд
ПАОК примет «Панатинаикос» в 4-м туре чемпионата Греции.
Хозяева считаются фаворитами: на их победу можно поставить за 1.97. Шансы гостей оценены в 4.20. Вероятность ничьей идет с коэффициентом 3.30.
Букмекеры не верят, что Федор Чалов забьет за ПАОК дебютный гол. Российский форвард не может отличиться за греческий клуб 6 матчей подряд.
Если серия прервется, сыграет коэффициент 3.40. На обратный исход дают 1.27.
Матч пройдет 15 сентября и начнется в 20:30 мск.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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