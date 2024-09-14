Гемблинг-оператор Kindred Group и «Мидлсбро» продлили соглашение на 2 года

Kindred Group продлил соглашение о генеральном спонсорстве с «Мидлсбро» на 2 года.

Гемблинг-оператор состоит из 9 брендов, среди которых букмекеры Unibet и 32Red. В 2018-2022 годах на футболках «Мидлсбро» размещался логотип 32Red. С 2023-го клуб рекламирует на форме Unibet.

После 5 туров Чемпионшипа «Мидлсбро» набрал 8 очков и находится на 10-й строчке. Клуб не выступает в АПЛ с 2017 года.

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