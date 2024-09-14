Конгресс США расмотрит законопроект о федеральном регулировании ставок на спорт
В конгрессе США внесли на рассмотрение парламентариев законопроект о регулировании беттинга.
За последние 6 лет в стране произошел бурный рост популярности ставок на спорт, из-за чего предлагается установить федеральные правила для контроля индустрии.
Среди основных положений законопроекта:
– запрет на рекламу беттинга в период с 8 утра до 10 вечера;
– ограничение на рекламу ставок со стороны знаменитостей;
– запрет на использование искусственного интеллекта для отслеживания игровых привычек бетторов.
– ограничение количества депозитов – не более 5 в сутки;
– запрет на депозиты с помощью кредитных карт.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: CNBC
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