Более 50% австралийцев поддерживают запрет рекламы азартных игр на ТВ

В Австралии более 50% жителей выступают за запрет рекламы азартных игр на телевидении.

Социологическая служба Resolve Strategic опубликовала результаты опроса в рамках своего регулярного исследования Resolve Political Monitor. По его итогам, 51% респондентов выступают за полный запрет рекламы азартных игр на ТВ. 32% опрошенных считают допустимой подобную рекламу во время спортивных трансляций.

Также 47% австралийцев заявили, что более строгие меры должны применяться ко всей игровой индустрии в целом.

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