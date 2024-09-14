Более 50% австралийцев поддерживают запрет рекламы азартных игр на ТВ
В Австралии более 50% жителей выступают за запрет рекламы азартных игр на телевидении.
Социологическая служба Resolve Strategic опубликовала результаты опроса в рамках своего регулярного исследования Resolve Political Monitor. По его итогам, 51% респондентов выступают за полный запрет рекламы азартных игр на ТВ. 32% опрошенных считают допустимой подобную рекламу во время спортивных трансляций.
Также 47% австралийцев заявили, что более строгие меры должны применяться ко всей игровой индустрии в целом.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: The Conversation
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