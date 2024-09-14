«Зенит» и ЦСКА в 7-й раз подряд сыграли с тоталом меньше 2,5 голов

«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в 8-м туре РПЛ (1:0).

Голом отметился Лусиано Гонду. Он котировался самым вероятным автором забитого мяча за 2.55.

До матча на петербуржцев можно было поставить с коэффициентом 2.36. Букмекеры ожидали, что в игре будет максимум 2 гола и давали на это 1.75. Команды в 7-й раз подряд сыграли с тоталом меньше 2,5 мячей.

«Зенит» победил ЦСКА в игровое время впервые за 7 матчей.

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