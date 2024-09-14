В Массачусетсе запретили ставки на китайский футбол из-за скандала с договорными матчами
В Массачусетсе запретили ставить на китайский футбол.
Регулятор азартных игр североамериканского штата распорядился о приостановке приема ставок на матчи под эгидой Китайской футбольной ассоциации (CFA) из-за недавнего скандала с договорными матчами.
10 сентября стало известно, что в Китае 43 человека пожизненно отстранены от участия в футбольной деятельности за азартные игры и договорные матчи. Среди наказанных значатся игрок сборной Южной Кореи Сон Джун Хо, а также экс-игрок сборной Китая Цзинь Цзиндао.
В настоящее время лицензии на онлайн-ставки в Массачусетсе имеют три букмекера: Bally Bet, DraftKings и FanDuel.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sbc Americas
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