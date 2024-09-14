«Саутгемптон» не обыгрывал дома «МЮ» с 2003 года. На поражение в очном матче 4-го тура АПЛ зашел кэф 1.75
«Манчестер Юнайтед» обыграл гостях «Саутгемптон» в 4-м туре АПЛ.
До матча на «МЮ» можно было поставить за 1.75. «Саутгемптон» не обыгрывал дома «красных дьяволов» 11 лет – последняя победа была в 2003-м (1:0).
Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.60.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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