«Саутгемптон» не обыгрывал дома «МЮ» с 2003 года. На поражение в очном матче 4-го тура АПЛ зашел кэф 1.75

«Манчестер Юнайтед» обыграл гостях «Саутгемптон» в 4-м туре АПЛ.

До матча на «МЮ» можно было поставить за 1.75. «Саутгемптон» не обыгрывал дома «красных дьяволов» 11 лет – последняя победа была в 2003-м (1:0).

Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.60.

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