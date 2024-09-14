Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче «Сосьедад» – «Реал» по версии букмекеров. Форвард сделал дубль в прошлом туре Ла Лиги

«Реал Сосьедад» примет «Реал Мадрид» в 5-м туре Ла Лиги.

Гости котируются фаворитами: на них можно поставить за 1.85. Победа хозяев оценивается в 4.50, ничья – в 3.90.

Букмекеры считают Килиана Мбаппе самым вероятным автором гола в матче с коэффициентом 2.10. В прошлом туре Ла Лиги форвард «сливочных» сделал дубль против «Бетиса».

Матч пройдет 14 сентября и начнется в 22:00 мск.

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