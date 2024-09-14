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ЦСКА принимает лидирующий «Зенит», а новые клиенты получают бездепозитный фрибет до 15 000 ₽ от FONBET

ЦСКА принимает «Зенит» в 8-м туре чемпионата России.

«Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ и лидирует в таблице с 17 очками. ЦСКА же выправил положение после поражений от «Краснодара» и «Локо» и выиграл два матча подряд с общим счетом 6:0, отставая от питерцев на 4 очка.

«Зенит» выступает фаворитом матча с коэффициентом на победу 2,35, тогда как на армейцев можно поставить за 3,25, а кэф на ничью равен 3,30. Интересно смотрится линия «обе забьют» за 2,00. Еще можно взять победу одной из команд в 1-м тайме: за «Зенит» дают 3,05, за ЦСКА – 3,90.

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