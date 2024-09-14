  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне, справятся с ЦСКА на выезде? Решайте с бонусом 2000 от Bettery
Реклама
0

«Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне, справятся с ЦСКА на выезде? Решайте с бонусом 2000 от Bettery

Опубликовала: Анастасия Колобова
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Краснодар» и «Ростов» схлестнутся в южном дерби. Лига ставок дарит фрибет 4444 рублей новым клиентам
сегодня, 05:05
«Крылья» забили 2 гола до перерва за 17 последних матчей. 1.54 – не забьют «Рубину» в первом тайме
вчера, 14:57
Прогноз Дорского на ЦСКА – «Зенит»: «Сомневаюсь, что будет пробит тотал больше 3,5»
1вчера, 14:03
Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в субботу. 2.20 – начнет минимум 3 матча в старте в сезоне Лиги 1
2вчера, 13:47
В США могут разрешить делать ставки на выборы президента
вчера, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА – «Зенит»: игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе команды Семака
7 минут назадРеклама
Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Игра ЦСКА только строится, и в некоторых моментах её вообще не видно»
вчера, 15:05Реклама
Дмитрий Хомуха предсказал три ничейных результата в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025
вчера, 14:40Реклама
Любители фигурного катания помогут детям
вчера, 13:39Реклама
Амбассадор BetBoom Никита Ковальчук: «Только от «Арсенала» зависит, как будет выглядеть игра»
вчера, 10:15Реклама