Боливия выиграла первый матч отбора ЧМ на выезде с 1993 года. На победу над Чили давали 14.00
Боливия обыграла Чили (2:1) на выезде в матче южноамериканского отбора к ЧМ-2026.
Боливийцы впервые с 1993 года выиграли матч в гостях в рамках квалификации ЧМ. Тогда они разгромили Венесуэлу со счетом 7:1.
Букмекеры давали коэффициент 14.00 на победу Боливии над Чили в прематче.
Чили занимает предпоследнее, 9-е место место в таблице квалификации ЧМ-2026 с 5 очками. Боливия идет восьмой с 9-ю очками.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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