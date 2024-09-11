Бразилия сенсационно проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026. На соперника давали 7.60

Сборная Бразилии проиграла Парагваю (0:1) в матче южноамериканской квалификации ЧМ-2026.

Бразилия потерпела четвертое поражение в текущем квалификационном турнире. Команда набрала 10 очков по итогам 8 матчей и делит 5-6-е места в таблице с Венесуэлой.

До игры на победу Парагвая можно было поставить с коэффициентом 7.60, на успех Бразилии давали 1.51.

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