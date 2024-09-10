Нидерланды – фавориты матча с Германией в Лиге наций по версии букмекеров
Сборные Нидерландов и Германии встретятся во 2-м туре группового этапа Лиги наций.
Букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом встречи. На победу Нидерландов дают коэффициент 2.55, на Германию – 2.80, на ничью – 3.60.
Игра ожидается результативной – на тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.66, на тотал меньше – за 2.30.
Матч пройдет 10 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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