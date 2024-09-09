Средняя зарплата сотрудников букмекерских компаний выросла почти на 50% за полгода – до 118 тысяч рублей

Наибольший рост заработных плат в первом полугодии 2024 года в России зафиксирован в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Данные, основанные на информации Росстата о заработках сотрудников по полному кругу предприятий, предоставила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Наибольший рост – на 48,1%, или в 1,5 раза – коснулся зарплат представителей игорного бизнеса, букмекерских контор, тотализаторов и организаторов лотерей: до 118,3 тысяч рублей.

Их прибавка к заработку в среднем составила 38,5 тысяч рублей – это больше, чем получают в месяц производители одежды.

Справедливости ради следует заметить, что за аналогичный период год назад в этой сфере, напротив, фиксировалось падение средних зарплат – на 7,7%», – сообщили в FinExpertiza.

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