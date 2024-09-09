Средняя зарплата сотрудников букмекерских компаний выросла почти на 50% за полгода – до 118 тысяч рублей
Наибольший рост заработных плат в первом полугодии 2024 года в России зафиксирован в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Данные, основанные на информации Росстата о заработках сотрудников по полному кругу предприятий, предоставила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
«Наибольший рост – на 48,1%, или в 1,5 раза – коснулся зарплат представителей игорного бизнеса, букмекерских контор, тотализаторов и организаторов лотерей: до 118,3 тысяч рублей.
Их прибавка к заработку в среднем составила 38,5 тысяч рублей – это больше, чем получают в месяц производители одежды.
Справедливости ради следует заметить, что за аналогичный период год назад в этой сфере, напротив, фиксировалось падение средних зарплат – на 7,7%», – сообщили в FinExpertiza.
Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий