Букмекеры не верят, что Месси обойдет Роналду по голам за карьеру. У португальца 900 забитых мячей, у аргентинца – 838
Букмекеры считают, что Лионель Месси не обойдет Криштиану Роналду по голам за карьеру.
39-летний форвард «Аль-Насра» забил 900 мячей за карьеру. На счету 37-летнего нападающего «Интер Майами» 838 голов.
4.00 – Месси забьет больше Роналду за карьеру. Если этого не случится, сыграет коэффициент 1.20.
Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости