Букмекеры не верят, что Месси обойдет Роналду по голам за карьеру. У португальца 900 забитых мячей, у аргентинца – 838

Букмекеры считают, что Лионель Месси не обойдет Криштиану Роналду по голам за карьеру.

39-летний форвард «Аль-Насра» забил 900 мячей за карьеру. На счету 37-летнего нападающего «Интер Майами» 838 голов.

4.00 – Месси забьет больше Роналду за карьеру. Если этого не случится, сыграет коэффициент 1.20.

Ставки на Спортсе

Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили