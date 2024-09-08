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  • Букмекеры не верят, что Месси обойдет Роналду по голам за карьеру. У португальца 900 забитых мячей, у аргентинца – 838
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Букмекеры не верят, что Месси обойдет Роналду по голам за карьеру. У португальца 900 забитых мячей, у аргентинца – 838

Букмекеры считают, что Лионель Месси не обойдет Криштиану Роналду по голам за карьеру.

39-летний форвард «Аль-Насра» забил 900 мячей за карьеру. На счету 37-летнего нападающего «Интер Майами» 838 голов.

4.00 – Месси забьет больше Роналду за карьеру. Если этого не случится, сыграет коэффициент 1.20.

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Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
Ставки на спорт
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
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