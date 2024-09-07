Посещаемость российских казино в летний период выросла вдвое за 4 года

Посещаемость казино в России увеличилась вдвое за четыре года.

В настоящий момент в стране существует несколько игорных кластеров в разных регионах. Среди них игорные зоны «Красная Поляна», «Янтарная», «Сибирская монета» и «Приморье».

«С 2021 года вся игорная индустрия демонстрирует стабильный рост числа посетителей в летние месяцы. Если в 2021 году было около 254 тысяч человек, то в 2022 году количество выросло до 297 тысяч посетителей. К 2023 году мы пришли с цифрами порядка 353 тысяч человек, и в текущем году посещаемость за лето составила 492 397 человек.

Таким образом, поток гостей в российские казино в период с 1 июня до 31 августа увеличился почти в два раза за четыре года», – заявил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрий Анфиногенов.

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