Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Таиландом

7 сентября сборная России проведет очередной товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина станет Таиланд. Встреча пройдёт в Ханое (Вьетнам) и начнется в 16:00 мск.

Сборная России выиграла четыре последних матча с общим счетом 19:0. В первой игре сентябрьского турне россияне разгромили Вьетнам (3:0).

Команда Таиланда не смогла пробиться в третий раунд азиатской квалификации чемпионата мира 2026 года, пропустив вперед Южную Корею и Китай. Всего в 2024 году сборная Таиланда провела девять матчей – две победы, четыре ничьи и три поражения.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у команды Карпина отличные шансы одержать пятую победу подряд. На П2 предлагают кэф 1.52, на успех тайцев дают 7.10, вероятность ничьей оценивается в 4.50.

Победа сборной России с разницей в два и более мячей идет за 2.34. На победу россиян без пропущенных мячей можно поставить за 2.50. Интересно выглядит вариант «П2 и ТБ 1.5» за 1.79.

По мнению экспертов, встреча должна стать результативной. На ТБ 2.5 предлагают 1.84, на ТМ 2.5 дают 2.03.

Игроки БЕТСИТИ отдают преимущество сборной России. На победу нашей команды пришлось 95% от общего числа ставок на исход, 3% ушло на ничью, на Таиланд отдано 2% ставок.

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