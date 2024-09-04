Минфин пересмотрит регулирование азартных игр в 2025 году

Минфин России опубликовал проект перечня нормативных правовых актов, регулирующих азартные игры, применение которых будет оценено в 2025 году.

Ведомство предложило пересмотреть семь постановлений правительства от 2020 года. Документы касаются лицензионных требований к букмекерам, правил совершения денежных операций при проведении азартных игр и критериев неосуществления деятельности операторов.

Также будут пересмотрены постановления, утверждающие правила подтверждения источников денежных средств, вносимых в уставный капитал операторов, и состав сведений, которые игорные компании передают для осуществления госнадзора.

Кроме того, будут переоценены правила ведения учета участников азартных игр и передачи сведений о них в ФНС.

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов пояснил «РБ Бизнес», что речь идет о перечне нормативно-правовых актов, которые могут быть пересмотрены в 2025 году как в сторону смягчения, например, для исключения излишней нагрузки, так и в сторону ужесточения.

«Пересмотр обязательных требований – это элемент новой системы государственного контроля, когда ведется оценка обязательных требований, устаревшие и неэффективные отменяются, вводятся новые с учетом мнения бизнеса.

Регуляторная гильотина – неотъемлемая часть данной системы, поэтому документы будут рассмотрены на заседании рабочей группы в сфере азартных игр и лотерей», – заявил Оганезов.

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