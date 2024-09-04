Клиенты DraftKings проиграли 24 тысячи долларов в одном из слотов за неделю. Он не выдавал выигрышные комбинации
Клиенты DraftKings на протяжении недели крутили слот, в котором невозможно было выиграть.
Игроки потеряли в общей сложности 24 тысячи долларов, произведя 20 000 спинов без единого выигрыша.
Спустя некоторое время букмекер отреагировал на жалобы игроков. Оказалось, что у слота был технический сбой – он не выдавал выигрышные комбинации, несмотря на RTP (процент отдачи слота игроку – прим. Sports) в размере 95%.
Компания компенсировала проигрыши клиентам. Разработчика игры оштрафовали на 3,5 тысячи долларов, а DraftKings – на 19 тысяч долларов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: CTInsider
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